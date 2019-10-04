ФАС подозревает недобросовестную конкуренцию в прогнозе скачка цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба рассмотрит на предмет возможной недобросовестной конкуренции заявления о предполагаемом резком увеличении цен на авиабилеты. Как сообщает в пресс-службе ведомства, целью подобных утверждений может быть попытка создания ажиотажного спроса на туристические и другие услуги.

Как отмечает АГН «Москва», согласно данным ФАС, за первые 8 месяцев текущего года темп роста средней стоимости авиабилетов эконом-класса по внутрироссийским направлениям составил около 6%, это несколько выше темпов инфляции. В ФАС объясняют это ростом спроса: на 8% выросло число перевезённых клиентов и на 10% - пассажиропоток. Материалы по фактам чрезмерного роста цен на авиабилеты в ряде регионов направлены в территориальные органы ФАС.

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих объявил о разработке пакета мер, цель которых – снизить цены на авиабилеты, чтобы рост их стоимости не превысил официальной инфляции по итогам года. Руководитель департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова озвучила также статистику, согласно которой, авиабилеты в первом полугодии подорожали на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

