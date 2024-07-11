ФАС оценит обоснованность цен на муку
Федеральная антимонопольная служба проанализирует обоснованность установленных цен на муку, ведомство направило соответствующие запросы крупным производителям. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.
Отмечается, что в связи с появившимися в СМИ данными и поступившими обращениями хлебопекарных предприятий ведомство направило запросы 19 производителям для анализа обоснованности цен на муку.
«Производители предоставят службе сведения об объемах производства, реализации, средневзвешенной себестоимости и оптово-отпускной цене муки с 2023 года», — указали в ФАС.
После анализа в случае выявления нарушений служба примет меры реагирования.
Ранее ФАС раскрыла два картеля на 1,1 млрд рублей при поставках медицинских изделий для участников специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».
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