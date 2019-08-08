ФАС открыла дело против Apple
Федеральная антимонопольная служба приняла решение открыть дело в отношении Apple после обращения «Лаборатории Касперского». В заявлении шла речь о «необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids со стороны американской корпорации, передает RT.
Одновременно с отказом Apple выкинула на рынок в iOS 12 версии собственное приложение Screen Time, которое по функционалу соответствует приложениям для родительского контроля. В ФАС решили, что компания из США злоупотребила своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Между тем, как отмечает Ura.ru, и владельцы гаджетов Apple подали в суд на корпорацию за прослушивание разговоров с голосовым помощником Siri. По данным Bloomberg, иск составлен по поводу нарушения права на неприкосновенность личной жизни. Подавшие заявление требует от Apple денежной компенсации и удаления записей, которые проводились во время общения пользователей Siri.
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