ФАС оштрафовала Т-банк из-за рекламы о продаже зимних шин в приложении
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Т-банк за распространение ненадлежащей рекламы в мобильном приложении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как отметили в ФАС, банк разместил баннер с рекламой о продаже зимних шин Gislaved с кешбэком 10%. При этом в приложении не было пометки об интеграции при размещении рекламы партнера.
«На баннере отсутствовала пометка с указанием на рекламодателя или его сайт, что нарушает рекламное законодательство», - подчеркнули в ФАС.
Служба признала рекламу ненадлежащей, предписала прекратить нарушение и назначила банку административный штраф.
Ранее ФАС сообщила, что проанализирует обоснованность повышения цен на макароны компанией «Барилла Рус» (марка Barilla), напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru