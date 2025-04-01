ФАС оштрафовала Т-банк из-за рекламы о продаже зимних шин в приложении

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Т-банк за распространение ненадлежащей рекламы в мобильном приложении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметили в ФАС, банк разместил баннер с рекламой о продаже зимних шин Gislaved с кешбэком 10%. При этом в приложении не было пометки об интеграции при размещении рекламы партнера.

«На баннере отсутствовала пометка с указанием на рекламодателя или его сайт, что нарушает рекламное законодательство», - подчеркнули в ФАС.

Служба признала рекламу ненадлежащей, предписала прекратить нарушение и назначила банку административный штраф.

Ранее ФАС сообщила, что проанализирует обоснованность повышения цен на макароны компанией «Барилла Рус» (марка Barilla), напоминает RT.

