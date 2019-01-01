ФАС начнет блокировать сайты с незаконной рекламой онлайн-казино
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ намерена получить право блокировать сайты с незаконной рекламой онлайн-казино.
Об этом ТАСС сообщила начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина. Она напомнила, что реклама казино в интернете запрещена, она не появляется в поисковиках, и на новостных сайтах.
По словам Никитиной, такая реклама в большей степени присуща сайтам с пиратским контентом. Но они не всегда расположены в российских доменных зонах, поэтому не всегда возможно закрыть доступ к такому сайту.
«Эту проблему знаем и пытаемся решить», - сообщили в ФАС. Вариантом решения может стать передача полномочий антимонопольным органам.
Речь идет о праве вносить сайты, на которых размещается незаконная реклама казино, в реестр запрещенных сайтов, чтобы Роскомнадзор потом блокировал их. Этот вопрос пока обсуждается.
Ранее стало известно, что в России впервые заблокировали детское онлайн-казино. Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в эфире НСН рассказала, что к ней пока что не поступали жалобы на детские онлайн-казино.
«Мы будем только поддерживать любые действия, которые могли бы обеспечить безопасность для наших детей, - пообещала она.
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