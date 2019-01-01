ФАС начнет блокировать сайты с незаконной рекламой онлайн-казино

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ намерена получить право блокировать сайты с незаконной рекламой онлайн-казино.

Об этом ТАСС сообщила начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина. Она напомнила, что реклама казино в интернете запрещена, она не появляется в поисковиках, и на новостных сайтах.

По словам Никитиной, такая реклама в большей степени присуща сайтам с пиратским контентом. Но они не всегда расположены в российских доменных зонах, поэтому не всегда возможно закрыть доступ к такому сайту.