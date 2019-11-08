ФАС: Коммунальные тарифы будут снижаться. Вы сами-то верите?

Тарифы ЖКХ удалось стабилизировать, в перспективе они будут не повышаться, а снижаться, - заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьером Дмитрием Медведевым. Произошло это благодаря внесенным в законодательство изменениям, «которые устранили лазейки законодательства 90-х годов», позволявшие регионам и органам местного самоуправления бесконтрольно повышать тарифы, - пояснил Артемьев. По его словам, около 100 таких попыток вскрылись уже после того, как эти законодательные акты вступили в силу. И были пресечены ФАС. Теперь, уверен Артемьев, нет никакого смысла каждый год устанавливать новые тарифы. «Установив один раз, по принципу "инфляция минус" - утверждено правительством, - мы тем самым будем не повышать, а снижать. В 90% случаев эти тарифы будут снижаться», - сказал глава антимонопольной службы.

За некоторые услуги ЖКХ россияне переплачивают более 100% их себестоимости, - говорил весной этого года тот же Игорь Артемьев. И приводил пример, согласно которому, стоимость производства одного кубометра воды в соседних регионах может отличаться в 54 раза. Он объяснял это тем, что в 1990-е годы в России были приняты законы, из-за которых образовались «12 дырок в законодательстве». Они позволяли муниципальным и региональным властям устанавливать тарифы на услуги ЖКХ выше, чем предусмотренные правительством индексы. «История с теми законами 1990-х годов завершена», - заверил глава ФАС президента на июльской встрече. - «Не совсем. В таком случае люди не жаловались бы во время «прямой линии», - возразил ему тогда Владимир Путин. А жаловались ему в том числе и на рост тарифов за вывоз бытовых отходов после начала скандальной «мусорной реформы», которые в ряде регионов взлетели в разы. Теперь правительство снова намерено изменить правила расчета мусорных тарифов.

Совсем недавно, в конце октября, сообщалось об утвержденном повышении тарифов ЖКХ во втором полугодии 2020 года. Так, в Москве они вырастут в среднем на пять процентов, следует из распоряжения премьера Медведева. В Санкт-Петербурге – на 3,8 процента. Самое большое повышение тарифов ожидает Чечню – 6,5 процента.

Тарифы будут снижаться, - сказал сегодня глава ФАС. Вы сами-то в это верите?

