«Фальсификат в избытке»: Родителей школьников предупредили о некачественной продукции на рынке
Ирина Аркатова отметила, что покупать одежду лучше в специализированных магазинах, которые имеют сертификаты на продукцию.
Главный специалист экспертного центра Росконтроль Ирина Аркатова в пресс-центре НСН предупредила о большом количестве некачественной продукции на рынке школьных товаров.
«Фальсификат в избытке, потому что любой товар для детей должен подвергаться проверке. Для получения сертификата необходимы лабораторные исследования. Эти документы выдаются на определенный срок или партию товара, после чего нужно снова проводить исследования и затрачиваться. Именно поэтому происходит торговля непонятными товарами», - объяснила она.
По ее словам, чаще всего встречаются нарушения для закрытых изделий – брюки и костюмы.
Сейчас цены на школьные товары постепенно стабилизируются, но все равно превышают средние значения заявил ранее СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН.
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