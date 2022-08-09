«Фальсификат в избытке»: Родителей школьников предупредили о некачественной продукции на рынке

Ирина Аркатова отметила, что покупать одежду лучше в специализированных магазинах, которые имеют сертификаты на продукцию. 

Главный специалист экспертного центра Росконтроль Ирина Аркатова в пресс-центре НСН предупредила о большом количестве некачественной продукции на рынке школьных товаров.

«Фальсификат в избытке, потому что любой товар для детей должен подвергаться проверке. Для получения сертификата необходимы лабораторные исследования. Эти документы выдаются на определенный срок или партию товара, после чего нужно снова проводить исследования и затрачиваться. Именно поэтому происходит торговля непонятными товарами», - объяснила она.

По ее словам, чаще всего встречаются нарушения для закрытых изделий – брюки и костюмы.

Сейчас цены на школьные товары постепенно стабилизируются, но все равно превышают средние значения заявил ранее СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФальсификацииШкола
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры