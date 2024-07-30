Фальков предложил закрепить законодательно статус молодого специалиста
Статус молодого специалиста следует законодательно закрепить в России. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
«Нам стоит всем вместе подумать, чтобы закрепить на законодательном уровне статус молодого специалиста, это очень важно для решения проблемы обеспечения кадрами нашей экономики», — цитирует министра ТАСС.
Фальков предложил совместно с депутатами Госдумы проработать правовой статус молодого специалиста до конца года.
Ранее глава Минобрнауки выступил с инициативой о предоставлении общежития только малоимущим студентам и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru