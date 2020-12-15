Facebook удалил якобы связанные с российскими структурами сети аккаунтов

Компания Facebook за нарушение политики соцсети против иностранного вмешательства удалила три сети аккаунтов, якобы созданных Россией и Францией и направленных против ряда ближневосточных и африканских государств.

Как сообщается на сайте компании, сети аккаунтов были удалены за «скоординированную неаутентичную деятельность» от имени иностранного или правительственного учреждения.

По данным Facebook, две из удалённых сетей созданы в России и нацелены на Центральноафриканскую и Южноафриканскую республики, Камерун, Мозамбик, Экваториальную Гвинею, Мадагаскар, Судан, Ливию и Сирию.

В заявлении Facebook отмечается, что компания удалила 358 аккаунтов, 161 страницу и 32 группы в Facebook, а также 32 Instagram-аккаунта.

