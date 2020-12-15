Facebook удалил якобы связанные с российскими структурами сети аккаунтов
Компания Facebook за нарушение политики соцсети против иностранного вмешательства удалила три сети аккаунтов, якобы созданных Россией и Францией и направленных против ряда ближневосточных и африканских государств.
Как сообщается на сайте компании, сети аккаунтов были удалены за «скоординированную неаутентичную деятельность» от имени иностранного или правительственного учреждения.
По данным Facebook, две из удалённых сетей созданы в России и нацелены на Центральноафриканскую и Южноафриканскую республики, Камерун, Мозамбик, Экваториальную Гвинею, Мадагаскар, Судан, Ливию и Сирию.
В заявлении Facebook отмечается, что компания удалила 358 аккаунтов, 161 страницу и 32 группы в Facebook, а также 32 Instagram-аккаунта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+24 813 / сут.
- Находившегося в розыске боевика ликвидировали в Чечне
- Племянник Путина создал новую партию «Россия без коррупции»
- Facebook удалил якобы связанные с российскими структурами сети аккаунтов
- Столичные власти заявили об отсутствии предпосылок для полного локдауна
- Названы факторы, увеличивающие риск смерти от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru