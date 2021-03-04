Facebook разрешил показ политической рекламы

Компания Facebook заявила об отмене запрета на показ политической рекламы, введенного в 2020 году после выборов в США.

«Мы восстанавливаем показ рекламы, связанной с политикой, выборами и вопросами общественной значимости в Соединенных Штатах в четверг, 4 марта», — цитирует телеканал «360» сообщение на сайте Facebook.

В компании отметили, что запрет был введен во избежание «путаницы и злоупотреблений после дня выборов». Кроме того, Facebook узнал больше о связанной с политикой и выборами рекламе, и в дальнейшем компания намерена подробнее изучить принцип работы такой рекламы и возможные изменения.

Ранее компания Google также сняла запрет на политическую рекламу, введенный после беспорядков в Вашингтоне 6 января.

