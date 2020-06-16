Facebook и Instagram дали сбой
Пользователи со всего мира сообщают о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Downdetector, который отслеживает популярных интернет-ресурсов.
Отмечается, что большинство жалоб на сбои в работе сервисов поступили из США. Также жалуются пользователи из Канады, Великобритании, Турции, Нидерландов, Польше и Перу.
Уточняется, что в Instagram сбой в основном возникает при просмотре ленты, также некоторые пользователи испытывают трудности со входом в соцсеть. Пользователи Facebook отмечают полное отключение соцсети.
Обе социальные платформы принадлежат Facebook.
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