Facebook и Instagram дали сбой

Пользователи со всего мира сообщают о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Downdetector, который отслеживает популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что большинство жалоб на сбои в работе сервисов поступили из США. Также жалуются пользователи из Канады, Великобритании, Турции, Нидерландов, Польше и Перу.

Уточняется, что в Instagram сбой в основном возникает при просмотре ленты, также некоторые пользователи испытывают трудности со входом в соцсеть. Пользователи Facebook отмечают полное отключение соцсети.

Обе социальные платформы принадлежат Facebook.



