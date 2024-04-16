F.A.C.C.T: Мошенники используют сайты ко Дню Победы для кражи денег россиян

Мошенники создали новые ресурсы ко Дню Победы, на которых ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей обещают выплату компенсаций. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на компанию F.A.C.C.T.

Поддельные сайты обнаружили специалисты департамента Digital Risk Protection. Ресурсы разработали для участников мошеннических партнерских программ, привлекающих жертв на фишинговые и скамерские страницы.

«В данном случае в качестве жертв злоумышленники выбрали ветеранов ВОВ и членов их семей. Жертвам обещали единовременные компенсации, выплаты от 50 тыс. до 300 тыс. рублей... Жертвы, которые хотели получить компенсации, должны были оплатить комиссию и указать данные своей карты. В результате с их счета списывалось от 400 до 1100 рублей», — отмечается в материале.

Эксперты подчеркнули, что мошенники указывали на сайтах «финальную дату», до которой якобы предоставляют выплаты, однако она регулярно сдвигалась.

Как отметил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров, мошенники используют актуальные инфоповоды, а чтобы усыпить бдительность, применяют громкие названия — например, «Международный компенсационный центр» или «Официальный сайт уполномоченного подразделения по финансовой защите граждан». Эксперт считает, что ближе к Дню Победы поддельных ресурсов может стать еще больше.

