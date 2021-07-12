Евросоюз проведет срочную операцию на литовско-белорусской границе
Европейское пограничное агентство (Frontex) из-за растущего миграционного давления на литовско-белорусской границе окажет срочную помощь Литве, передает РИА Новости.
По словам исполнительного директора Frontex Фабриса Леггери, обстановка «продолжает вызывать беспокойство».
«Я решил отправить в Литву экстренную пограничную интервенцию, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС», — цитирует Леггери Газета.ру.
На границу направят дополнительных пограничников, патрульные машины , а также спецофицеров для проведения опросов мигрантов и сбора информации о преступных сетях, отмечает News.ru.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет сдерживать поток мигрантов в страны Евросоюза, так как из-за санкций у Минска нет возможностей для этого, пишет «Свободная пресса». В Литве расценили нежелание белорусской стороны бороться с мигрантами как одно из проявлений гибридной войны.
Власти Литвы 3 июля ввели режим экстремальной ситуации на всей территории страны из-за нелегальных мигрантов, напоминает РИА ФАН.
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