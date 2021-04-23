Евросоюз обвинили в нарушении прав греков в Крыму
Греческий клуб «Друзей Крыма» потребовал от правительства Греции защитить права соотечественников в Крыму, которые не могут посетить свою историческую родину из-за санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам экс-первого замминистра национальной обороны Греции, зампреда ассоциации «Друзья Крыма» Костаса Исихоса, клуб призывает к «немедленному вмешательству греческого государства в Евросоюз, чтобы остановить иррациональное отношение к нашим соотечественникам и российским грекам».
Кроме того, в заявлении клуба подчеркивается, что в Крыму живут «не только любящие Грецию русские, но и официально признанное греческое меньшинство, у которого нет никакой надежды посетить свою далекую прародину» из-за санкций ЕС.
Авторы заявления считают, что в данном случае европейская санкционная политика лишь добавляет проблем и разногласий континенту, страдающему от подобных ограничений. По мнению членов клуба, греческие власти обязаны защитить в институтах ЕС «самоочевидное право» греческого меньшинства в Крыму посетить Грецию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 840 / сут.
Умерли
108 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 407 / сут.
- Очный саммит лидеров ЕС пройдет 25 мая в Брюсселе
- Белоруссия запретила ввоз и реализацию продукции Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf
- Новак назвал сроки окончания строительства «Северного потока-2»
- Евросоюз обвинили в нарушении прав греков в Крыму
- СМИ: Массовые сокращения грядут в Следственном комитете РФ
- Число рейсов из России на курорты Египта станет известно во второй половине мая
- Собянин: Около трети услуг МФЦ Москвы переведут в онлайн в 2021 году
- Байден обрадовался призыву Путина к международному сотрудничеству по климату
- Россияне стали экономить на продуктах из-за пандемии
- На Кипре введут жесткий карантин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru