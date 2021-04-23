Евросоюз обвинили в нарушении прав греков в Крыму

Греческий клуб «Друзей Крыма» потребовал от правительства Греции защитить права соотечественников в Крыму, которые не могут посетить свою историческую родину из-за санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экс-первого замминистра национальной обороны Греции, зампреда ассоциации «Друзья Крыма» Костаса Исихоса, клуб призывает к «немедленному вмешательству греческого государства в Евросоюз, чтобы остановить иррациональное отношение к нашим соотечественникам и российским грекам».

Кроме того, в заявлении клуба подчеркивается, что в Крыму живут «не только любящие Грецию русские, но и официально признанное греческое меньшинство, у которого нет никакой надежды посетить свою далекую прародину» из-за санкций ЕС.

Авторы заявления считают, что в данном случае европейская санкционная политика лишь добавляет проблем и разногласий континенту, страдающему от подобных ограничений. По мнению членов клуба, греческие власти обязаны защитить в институтах ЕС «самоочевидное право» греческого меньшинства в Крыму посетить Грецию.

