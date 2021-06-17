Европейский еврейский конгресс заявил о внедрении международного определения антисемитизма
Подъём антисемитизма во время недавнего конфликта между Израилем и ХАМАС показал, что определение понятия и содержащиеся в нём примеры чрезвычайно важны, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор в ходе мероприятия, организованного Тель-Авивским университетом по случаю пятой годовщины разработки определения антисемитизма Международным альянсом в память о Холокосте (IHRA).
По его словам, на данный момент наблюдается одна из самых масштабных волн антисемитизма, происходит распространение в социальных сетях и на улицах, а ненависть к Израилю используют для разжигания ненависти ко всему еврейскому народу.
«Когда разъярённая толпа собирается перед синагогой, когда мишенью становятся раввины, когда антисемитский конвой патрулирует еврейские кварталы, становится ясно одно: как определение антисемитизма не делает различия между разными проявлениями ненависти к евреям, так и не различают их сами антисемиты», - добавил президент ЕЕК.
Конференция под названием «Кто такой антисемит? Полемика и её важность» была организована Центром Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете, который собрал ведущих учёных, экспертов и активистов в области борьбы с антисемитизмом, чтобы обсудить важность и необходимость определения IHRA.
«Благодаря определению IHRA, теперь у нас есть международный, общепризнанный стандарт того, что представляет из себя антисемитизм», - подчеркнул президент ЕЕК.
Вячеслав Моше Кантор заметил, что рабочее определение антисемитизма уже приняли или одобрили 450 ведущих организаций и 28 стран мира.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+14 057 / сут.
Умерли
128 тыс.+416 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+11 205 / сут.
- Московские власти разрешили отстранять без зарплаты непривившихся работников
- Роскомнадзор начал блокировать доступ к VPN-сервисам
- Государственная Дума VII созыва провела заключительное заседание
- Сенатор Королев объяснил своё решение покинуть Совфед
- Forbes: В Москве могут ввести новый локдаун для непривитых
- Глава Якутии предложил поощрять за вакцинацию от COVID
- Стало известно, когда Марио Фернандес вернётся к тренировками со сборной России
- В России стартовал четвертый этап туристического кешбэка
- Разработчики «Спутника V» анонсировали прививку против индийского штамма COVID
- «Выглядит бодро». Путин похвалил Байдена за профессионализм
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru