Европейский еврейский конгресс заявил о внедрении международного определения антисемитизма

Подъём антисемитизма во время недавнего конфликта между Израилем и ХАМАС показал, что определение понятия и содержащиеся в нём примеры чрезвычайно важны, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор в ходе мероприятия, организованного Тель-Авивским университетом по случаю пятой годовщины разработки определения антисемитизма Международным альянсом в память о Холокосте (IHRA).

По его словам, на данный момент наблюдается одна из самых масштабных волн антисемитизма, происходит распространение в социальных сетях и на улицах, а ненависть к Израилю используют для разжигания ненависти ко всему еврейскому народу.

«Когда разъярённая толпа собирается перед синагогой, когда мишенью становятся раввины, когда антисемитский конвой патрулирует еврейские кварталы, становится ясно одно: как определение антисемитизма не делает различия между разными проявлениями ненависти к евреям, так и не различают их сами антисемиты», - добавил президент ЕЕК.

Конференция под названием «Кто такой антисемит? Полемика и её важность» была организована Центром Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете, который собрал ведущих учёных, экспертов и активистов в области борьбы с антисемитизмом, чтобы обсудить важность и необходимость определения IHRA.

«Благодаря определению IHRA, теперь у нас есть международный, общепризнанный стандарт того, что представляет из себя антисемитизм», - подчеркнул президент ЕЕК.

Вячеслав Моше Кантор заметил, что рабочее определение антисемитизма уже приняли или одобрили 450 ведущих организаций и 28 стран мира.

