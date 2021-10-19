Европейский еврейский конгресс вручил Владимиру Штернфельду награду «Иерусалимский компас»

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) наградил главу Федеральной еврейской национально-культурной автономии (ФЕНКА) Владимира Штернфельда, вручив ему «Иерусалимский компас» за многолетнее развитие еврейской общины и поддержке традиций.



Церемонию вручения провела исполнительный вице-президент ЕЕК Рая Каленова. В обращении главы ЕЕК Вячеслава Моше Кантора, которое было зачитано на награждении, было отмечено, что ФЕНКА благодаря работе Штернфельда была официально признана в качестве представительской организации. «За эти годы была проделана огромная работа по возрождению еврейской жизни в России, осуществлены сотни проектов и программ по поддержке истории, культуры и идентичности евреев в стране», - отметил Кантор.

В свою очередь, генеральный директор ОО «ФЕНКА» Игорь Дабакаров подчеркнул, что под руководством Штернфельда были осуществлены проекты, призванные решать социально-значимые задачи, направленные на «сближение представителей разных национальностей» и «взаимообогащение культурного багажа народов нашей страны».

На церемонии присутствовали общественные и религиозные деятели, дипломаты, политики, члены различных общественных организаций, в том числе представители администрации президента, главные раввины России и Москвы, глава Федерации еврейских общин России и многие другие.

Награда «Иерусалимский компас» была учреждена президентом Европейского еврейского конгресса в 2007 году. Она вручается за борьбу с антисемитизмом, а также за помощь в развитии еврейской жизни в Европе и за ее пределами. В прошлом году «Иерусалимский компас» был вручен 47 главам государств, которые приняли участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме.

