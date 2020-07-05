Европейские раввины присоединились к бойкоту Facebook
Совет раввинов Европы (СРЕ) поддержал бойкот Facebook ведущими мировыми брендами на фоне бездействия Сети распространению и разжиганию расовой и национальной ненависти. Об этом сообщает РИА Новости ос ссылкой на пресс-службу СРЕ.
В Совете раввинов Европы считают, что руководство Facebook должно взять на себя ответственность в нераспространении антисемитизма.
«Проявление антисемитизма, расизма и клевета – это не личное мнение, а предвестник преступления. Мы должны добиться, чтобы руководство социальной сети взяло на себя ответственность. Больно наблюдать, как мало делается сегодня, чтобы предотвратить разжигание и распространение ненависти в Facebook», - отметил президент СРЕ, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.
По его мнению, антимемитские посты необходимо удалять сразу, не тянуть несколько недель с проверками, чтобы предотвратить преступления в реальном мире.
Ранее НСН писала, что от рекламы в Facebook, а также его продуктах отказались крупнейшие компании в мире Unilever, Coca-Cola, Adidas, Ford, Hershey, телекоммуникационный гигант Verizon.
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