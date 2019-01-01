Евкуров уйдет из соцсетей

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что с 28 июня больше не будет вести свои страницы в социальных сетях, передает РИА «Новости».

«Я с вами прощаюсь, но прощаюсь только в сети», написал он на своей странице в Инстаграме.

Накануне Владимир Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

