Общество

Евкуров уйдет из соцсетей

27 июня21:23

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что с 28 июня больше не будет вести свои страницы в социальных сетях, передает РИА «Новости».

«Я с вами прощаюсь, но прощаюсь только в сети», написал он на своей странице в Инстаграме.

Накануне Владимир Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:Юнус-бек Евкуров