Общество
Накануне Владимир Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
Евкуров уйдет из соцсетей
27 июня21:23
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что с 28 июня больше не будет вести свои страницы в социальных сетях, передает РИА «Новости».
«Я с вами прощаюсь, но прощаюсь только в сети», написал он на своей странице в Инстаграме.
Накануне Владимир Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:Юнус-бек Евкуров