Евгений Примаков возглавил Россотрудничество

Журналист, действующий депутат Государственной думы Евгений Примаков назначен руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Об этом объявили в самом ведомстве, передает РЕН ТВ.

Евгению Примакову 44 года, он внук Евгения Максимовича Примакова, который возглавлял правительство РФ в конце 90-х годов, а затем руководил Службой внешней разведки.

С начала 2000-ых годов Примаков-младший работал журналистом в разных редакциях. Сейчас на телевидении он ведёт «Международное обозрение». Евгений Примаков женат, у него четверо детей.

