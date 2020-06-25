Евгений Примаков возглавил Россотрудничество
Журналист, действующий депутат Государственной думы Евгений Примаков назначен руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Об этом объявили в самом ведомстве, передает РЕН ТВ.
Евгению Примакову 44 года, он внук Евгения Максимовича Примакова, который возглавлял правительство РФ в конце 90-х годов, а затем руководил Службой внешней разведки.
С начала 2000-ых годов Примаков-младший работал журналистом в разных редакциях. Сейчас на телевидении он ведёт «Международное обозрение». Евгений Примаков женат, у него четверо детей.
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