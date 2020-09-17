Евгений Князев поддержал идею Ефремова создать Российский тюремный театр
Осуждённый за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов заявил о необходимости создания Российского тюремного театра. Об этом рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Ранее осужденный артист сообщил правозащитникам, что не намерен оставлять сцену, находясь в тюрьме.
Заключённые-актёры не раз в российской истории создавали тюремные театры или работали в уже существующих театральных коллективах, сообщил «Радио 1» ректор Института им. Бориса Щукина, российский актёр театра и кино, народный артист России Евгений Князев. Он предположил, что после работы с Ефремовым кто-то из заключённых сможет пойти на сцену.
«Мало ли, может, кто-то под влиянием талантливого человека Михаила Ефремова в дальнейшем станет артистом. Биография – вещь сложная», – сказал собеседник «Радио 1».
По мнению Евгения Князева, культура может помочь в воспитании заключенных.
«Театр в принципе для того и создан, чтобы влиять на человека, на его внутреннее состояние. Театр – это высокое искусство, а искусство всегда воздействует на человека. Говорят, что нужно окружить себя шедеврами, чтобы твоя душа развивалась. Для этого и рождается человек. Он развивается, если соприкасается с хорошим, с произведениями искусства, они на него воздействуют», – заключил артист.
Актёр Михаил Ефремов получил восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Он пьяным сел за руль и врезался в фургон курьера Сергея Захарова на Садовом кольце. Водитель грузовика погиб.
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