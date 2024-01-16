Евгений Герасимов поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах

Народный артист России Евгений Герасимов поддержал решение Владимира Путина выдвинуться в качестве кандидата на грядущих выборах президента. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами агентства «Москва».

Герасимов являлся его доверенным лицом в 2000 году.

«Наша страна сегодня находится в очень интересном состоянии качества. Считаю, что на подъеме. Мы впервые стали независимы от зарубежного капитала. Мы сохранили наши основные добычи, сохранили за собой нефть, газ, которые в свое время пытались разграбить зарубежные инвесторы», – сказал Герасимов.

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта.

