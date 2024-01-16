Евгений Герасимов поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах
16 января 202416:56
Народный артист России Евгений Герасимов поддержал решение Владимира Путина выдвинуться в качестве кандидата на грядущих выборах президента. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами агентства «Москва».
Герасимов являлся его доверенным лицом в 2000 году.
«Наша страна сегодня находится в очень интересном состоянии качества. Считаю, что на подъеме. Мы впервые стали независимы от зарубежного капитала. Мы сохранили наши основные добычи, сохранили за собой нефть, газ, которые в свое время пытались разграбить зарубежные инвесторы», – сказал Герасимов.
Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru