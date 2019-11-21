Соловьев вступился за драки на политических ток-шоу

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН ответил на предложение блогера Кирилла Шулики лишить бюджетного финансирования программу Владимира Соловьева на «России 1» и другие политические ток-шоу на федеральных телеканалах. Поводом стала драка украинского политолога и американского эксперта в ходе передачи «Кто против?», соведущим которой раньше был Соловьев.

Как сообщает Ura.ru, Шулика назвал Соловьева «уникальным ***» (нехорошим человеком), у которого феноменальное свойство «притягивать таких же».

«Они когда все вместе собираются, реально начинается смрад. Все бы ничего, но это удовольствие оплачивается из бюджета. Два дерущихся хохла тоже. Ни один человек в мире не будет против, если деньги, положенные Соловьеву и дерущимся хохлам, уйдут на нацпроекты», - написал он.

Владимир Соловьев в свою очередь расценил предложение Шулики как призыв к введению цензуры (слушайте аудио).