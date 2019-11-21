Соловьев вступился за драки на политических ток-шоу
Телеведущий в эфире НСН ответил на предложение лишить бюджетного финансирования его программу.
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН ответил на предложение блогера Кирилла Шулики лишить бюджетного финансирования программу Владимира Соловьева на «России 1» и другие политические ток-шоу на федеральных телеканалах. Поводом стала драка украинского политолога и американского эксперта в ходе передачи «Кто против?», соведущим которой раньше был Соловьев.
Как сообщает Ura.ru, Шулика назвал Соловьева «уникальным ***» (нехорошим человеком), у которого феноменальное свойство «притягивать таких же».
«Они когда все вместе собираются, реально начинается смрад. Все бы ничего, но это удовольствие оплачивается из бюджета. Два дерущихся хохла тоже. Ни один человек в мире не будет против, если деньги, положенные Соловьеву и дерущимся хохлам, уйдут на нацпроекты», - написал он.
Владимир Соловьев в свою очередь расценил предложение Шулики как призыв к введению цензуры (слушайте аудио).
«Вы хотите редактировать? Ввести цензуру? Давайте просто определимся, чего мы хотим? Мы хотим, чтобы не было прямых эфиров? Мы хотим, чтобы у людей не было их реальных эмоций? Если есть нарушения закона – один момент. Если нет нарушений – другой момент. Категория «нравится – не нравится» коррелируется с нажатием кнопки. Смотри другой канал. Такие эмоции у людей! Вот украинский гражданин толкнул американского гражданина. А российский гражданин их разнимал. Такая жизнь», - заметил он.
По словам телеведущего, Шулика не тот человек, мнение которого стоит учитывать.
«Во-первых, этот человечек, некто Шулика – конченый националист, который оскорбил того же Гусейнова не за то, что он написал, а за то что он, азербайджанец, смеет говорит о русском языке. Поэтому цитировать это звенящее ничтожество довольно странно. Даже упоминать его неприлично. Этакий несостоявшийся оппозиционный политик, превратившийся в полное ничто. А то, что этот человек даже не знает, что программу "Кто против" веду не я – на это у него ума не хватило, - поэтому его личную ненависть ко мне пытается вылить куда-то. Ясно, что это подхватывает "Эхо Москвы", ревность которого к рейтингам наших утренних передач хорошо известна. А если он пытается узнать, какая реакция на деньги, то пусть задаст простой вопрос себе и "Эхо Москвы": как относятся граждане Российской Федерации к такому расходованию денег «Газпром медиа»? На такое, как "Эхо Москвы"?» - сказал Соловьев.
Напомним, 20 ноября на шоу «Кто против?» украинский политолог Василь Вакаров ударил американского эксперта Грэга Вайнера во время спора. Видеозапись инцидента опубликовал в Twitter Владимир Соловьев, присовокупив, что «Василь отправил Грэга в нокаут...»
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