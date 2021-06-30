«Это просто подонки!» Путин о росте числа преступлений в отношении пожилых россиян

Президент России Владимир Путин заявил о росте на 25% количества преступлений в отношении пожилых россиян, которым способствует доступ мошенников к их личным данным.

«Это просто подонки – те люди, которые совершают преступления в отношении пожилых людей, ветеранов войны. Конечно, с этим нужно бороться. К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный. Если по борьбе с тяжелыми, общественно-опасными преступными деяниями у нас в целом ситуация складывается удовлетворительно и даже наблюдается некоторое сокращение, то по преступлениям в этой сфере, к сожалению, рост значительный – 25%», - сказал Путин в среду в ходе Прямой линии.

По его словам, совершению таких преступлений способствует незаконный доступ преступников к личным данным граждан.

«Первое, что создает неблагоприятный фон и способствует росту преступлений подобного рода, это незаконный оборот личных, персональных данных. В этом направлении государство и правоохранительные органы должны самым серьезным образом поработать», - подчеркнул президент России.

