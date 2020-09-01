Это не всем: В Совфеде рассказали о пятитысячных выплатах пенсионерам
Далеко не все регионы смогут позволить себе выплатить по несколько тысяч рублей пенсионером ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью «Московскому комсомольцу», комментируя решение властей Ямало-Ненецкого АО назначить такие разовые выплаты в размере 5 тысяч рублей.
С учётом того, что в стране более 40 миллионов пенсионеров, выплатить в таком случае потребовалось бы 200 миллиардов рублей.
«У Пенсионного фонда нет таких средств. Многие другие регионы таких средств изыскать не смогут. Нельзя обманывать ожидания пенсионеров и вводить их в заблуждение», - отметил сенатор.
По словам Рязанского, каждый регион поздравит пенсионеров, исходя из своих возможностей. Это могут быть не материальные выплаты, а, например, тематические мероприятия, добавил он.
Как отмечает Ura.ru, в прошлом году подобные выплаты, например, в Челябинской области составляли 700 рублей, в Ярославской – 500 рублей.
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