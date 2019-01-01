«Это фейк»: Марокканские козы на деревьях оказались обманом

Популярная у путешествующих по Марокко туристов достопримечательность – деревья, на ветвях которых пасутся козы, — оказалась фейком. Миф развенчали сотрудник благотворительной организации по защите дикой природы Аарон Гекоски. Ему удалось установить, что местные фермеры в Марракеше каждое утро привозят животных и загоняют их на ветви деревьев. Как правило, козы спуститься с ветвей не в состоянии, они проводят там целый день и уже ночью их оттуда их снимают предприимчивые фермера, подчёркивают Известия.