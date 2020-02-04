Этап тестирования конкурса «Мастера гостеприимства» прошли полторы тысячи участников

Полторы тысячи потенциальных полуфиналистов конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» определились по итогам второго блока тестирования. Там оценивались компетенции конкурсантов. Для того, чтобы выйти в очные полуфиналы каждому из них необходимо загрузить в личный кабинет на сайте конкурса проект в сфере индустрии гостеприимства.

Как отметил руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков, этот тест был разработан опытными специалистами с целью выявления наиболее развитых управленческих компетенций.

Также стало известно, что участники, которые успешно прошли дистанционный этап, отправятся на полуфиналы в 9 городов России. В их числе, Уфа, Салехард и Калининград, а также Сочи, Тула, Пятигорск, Самара, Ялта и Иркутск.

Отмечается, что средний возраст участников составляет 34 года. Большинство из них – это девушки. Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин отметил, что в полуфиналы пройдут 1 120 человек. Конкурсный проект, относящийся к индустрии гостеприимства, потенциальные полуфиналисты могут загрузить в личном кабинете до 10 февраля.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Его цель – раскрыть потенциал профессионалов, сформировать новых традиций, повысить стандарты сервиса и престиж профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться и их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России.