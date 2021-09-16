Эстония признала российские вакцины

Власти Эстонии объявили об отмене необходимой самоизоляции и теста на коронавирус для граждан, привитых вакцинами третьих стран, в том числе России. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили агентству в департаменте здоровья страны, Эстония признает все вакцины, которые получили разрешение на продажу и признаны в странах происхождения.

Также в Эстонии признаются легальными иностранные сертификаты о вакцинации для посещения общественных мест. Отмечается, что человек должен быть полностью вакцинирован.

Накануне сообщалось, что ВОЗ приостановила процесс одобрения российской вакцины «Спутник V» до новой инспекции завода производителя.









