Эстония признала российские вакцины
Власти Эстонии объявили об отмене необходимой самоизоляции и теста на коронавирус для граждан, привитых вакцинами третьих стран, в том числе России. Об этом сообщает ТАСС.
Как пояснили агентству в департаменте здоровья страны, Эстония признает все вакцины, которые получили разрешение на продажу и признаны в странах происхождения.
Также в Эстонии признаются легальными иностранные сертификаты о вакцинации для посещения общественных мест. Отмечается, что человек должен быть полностью вакцинирован.
Накануне сообщалось, что ВОЗ приостановила процесс одобрения российской вакцины «Спутник V» до новой инспекции завода производителя.
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