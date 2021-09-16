Эстония признала российские вакцины

Власти Эстонии объявили об отмене необходимой самоизоляции и теста на коронавирус для граждан, привитых вакцинами третьих стран, в том числе России. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили агентству в департаменте здоровья страны, Эстония признает все вакцины, которые получили разрешение на продажу и признаны в странах происхождения.

Также в Эстонии признаются легальными иностранные сертификаты о вакцинации для посещения общественных мест. Отмечается, что человек должен быть полностью вакцинирован.

Накануне сообщалось, что ВОЗ приостановила процесс одобрения российской вакцины «Спутник V» до новой инспекции завода производителя.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЭстонияСпутник V
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры