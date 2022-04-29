Естественная убыль населения РФ с начал года выросла до 264,3 тысяч человек

Естественная убыль населения в Российской Федерации достигла 264 300 человек в первом квартале текущего года. Эта цифра на 17,5 тысяч больше показателя за тот же период 2021 года. Такие данные появились на сайте Федеральной службы государственной статистики.

За январь-март 2022 года в стране родились 320 400 человек, умерли 584 700 россиян.

Брак официально оформили 159 300 граждан России за первые три месяца текущего года. В 2021 году таковых было 161 400. Развелись в первом квартале 144 600 пар – на 1600 больше по сравнению с тем же периодом 2021 года.

