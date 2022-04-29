Естественная убыль населения РФ с начал года выросла до 264,3 тысяч человек
Естественная убыль населения в Российской Федерации достигла 264 300 человек в первом квартале текущего года. Эта цифра на 17,5 тысяч больше показателя за тот же период 2021 года. Такие данные появились на сайте Федеральной службы государственной статистики.
За январь-март 2022 года в стране родились 320 400 человек, умерли 584 700 россиян.
Брак официально оформили 159 300 граждан России за первые три месяца текущего года. В 2021 году таковых было 161 400. Развелись в первом квартале 144 600 пар – на 1600 больше по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 710 / сут.
Умерли
376 тыс.+161 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 041 / сут.
- Уголовное дело открыто после взрыва на заводе в Кургане
- Пентагон направит на Украину боевые дроны и гаубицы
- Производитель мармеладных конфет Haribo приостанавливает продажи в России
- Естественная убыль населения РФ с начал года выросла до 264,3 тысяч человек
- Более 50 человек погибли при взрыве в мечети Кабула
- УДОвлетворительно: Что будет с Улюкаевым после досрочного освобождения из колонии
- В Абхазии из-за оборудования для майнинга произошла перестрелка, двое погибли
- Бориса Беккера приговорили к лишению свободы за неуплату долгов
- Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Новая газета. Европа»
- Один человек пострадал при взрыве на заводе «Синтез» в Кургане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru