Esquire превратится в России в «Правила жизни», а Cosmopolitan - в Voice

Медиахолдинг Independent Media официально объявил в среду о перезапуске изданий, ранее выпускавшихся в партнерстве с компанией Hearst, под новыми названиями.

В частности, новый проект команды Esquire будет называться «Правила жизни», говорится в сообщении на сайте холдинга.

Журнал Esquire будет закрыт в России

Cosmopolitan превратится в VOICE, Men’s Health – в Men Today, «Популярная Механика» в TechInsider, а команда Harper’s Bazaar будет работать над проектом The Symbol.

«Мы, как и прежде, будем предоставлять высококачественный контент для нашей многомиллионной аудитории», - пообещала гендиректор Independent Media Наталья Веснина.

По ее словам, холдингу удалось «оперативно перестроиться, сохранить основную часть команды и выйти с новыми версиями наших брендов».

10 марта главред журнала Esquire в России Сергей Минаев сообщил о его закрытии, отметив, что апрельский номер станет последним. Он объяснил, что владелец бренда, компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МедиаЖурналистика
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