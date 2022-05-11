Esquire превратится в России в «Правила жизни», а Cosmopolitan - в Voice
Медиахолдинг Independent Media официально объявил в среду о перезапуске изданий, ранее выпускавшихся в партнерстве с компанией Hearst, под новыми названиями.
В частности, новый проект команды Esquire будет называться «Правила жизни», говорится в сообщении на сайте холдинга.
Cosmopolitan превратится в VOICE, Men’s Health – в Men Today, «Популярная Механика» в TechInsider, а команда Harper’s Bazaar будет работать над проектом The Symbol.
«Мы, как и прежде, будем предоставлять высококачественный контент для нашей многомиллионной аудитории», - пообещала гендиректор Independent Media Наталья Веснина.
По ее словам, холдингу удалось «оперативно перестроиться, сохранить основную часть команды и выйти с новыми версиями наших брендов».
10 марта главред журнала Esquire в России Сергей Минаев сообщил о его закрытии, отметив, что апрельский номер станет последним. Он объяснил, что владелец бренда, компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ.
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