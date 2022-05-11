Esquire превратится в России в «Правила жизни», а Cosmopolitan - в Voice

Cosmopolitan превратится в VOICE, Men’s Health – в Men Today, «Популярная Механика» в TechInsider, а команда Harper’s Bazaar будет работать над проектом The Symbol.

«Мы, как и прежде, будем предоставлять высококачественный контент для нашей многомиллионной аудитории», - пообещала гендиректор Independent Media Наталья Веснина.

По ее словам, холдингу удалось «оперативно перестроиться, сохранить основную часть команды и выйти с новыми версиями наших брендов».

10 марта главред журнала Esquire в России Сергей Минаев сообщил о его закрытии, отметив, что апрельский номер станет последним. Он объяснил, что владелец бренда, компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ.

