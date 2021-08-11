ЕСПЧ признал «неприемлемой» жалобу Грудинина

Европейский суд по правам человека отказался рассматривать жалобы директора закрытого акционерного общества «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина и исполнительного директора ЗАО Александра Федорова. Это следует из информации в базе ЕСПЧ.

Там указано, что жалобы, поданные летом прошлого года, признаны «неприемлемыми». В связи с этим суд принял решение, что их невозможно рассматривать. При этом причины такого вердикта не приводятся.

Грудинин и Федоров обращались в ЕСПЧ в связи с решением суда подмосковного города Видное, который принял сторону бывшей жены Грудинина, и постановил передать ей 2/3 доли в их общем имуществе, в том числе 41,91% акций «Совхоза имени Ленина».

