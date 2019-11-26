ЕСПЧ присудил выплатить Лимонову 19,5 тыс. евро за критику Лужкова
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заключил, что российский суд нарушил право на свободу слова в отношении писателя Эдуарда Лимонова. Ему были присуждены 19, 5 тысяч евро в качестве компенсации морального и материального вреда.
Причиной для иска стали заявления Лимонова о том, что московские суды находятся под контролем бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Согласно решению суда государство-ответчик будет обязано выплатить заявителю в течение трех месяцев 11,7 тысяч евро в качестве компенсации материального ущерба, 7,80 тысяч евро за нанесение морального вреда.
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