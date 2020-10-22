ЕСПЧ принял жалобу фигуранта «московского дела» Егора Жукова
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу одного из фигурантов «московского дела», студента ВШЭ Егора Жукова. Об этом сообщил в Telegram глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
По мнению заявителя и его защиты, Жуков был осужден на три года условно по делу об экстремизме незаконно. В жалобе утверждается, что уголовное дело было политически мотивированным.
«Дело о беспорядках» в Москве - это ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа 2019 года.
С сентября были осуждены 17 человек, 10 из них получили реальные сроки. Еще с восьмерых человек, изначально арестованных по делу о «беспорядках», обвинения вовсе сняли.
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