ЕСПЧ принял сторону националистов по делу об убийстве адвоката Маркелова

Европейский суд по правам человека принял решение в пользу националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, которые осуждены за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. ЕСПЧ признал, что их право на справедливый суд было нарушено.

Шесть из семи судей признали, что присяжные, которые вынесли вердикт о виновности обвиняемых, не были беспристрастны. Таким образом, была нарушена статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Хасис Дмитрий Аграновский.

При этом никакого решения о присуждении Тихонову и Хасис компенсации не вынесено. По словам защитника, это было не принципиально, поскольку данный вердикт уже даёт возможность для обращения в президиум Верховного суда России с целью пересмотра приговора, что и было целью обращения в ЕСПЧ.

Маркелов и журналистка «новой газеты» Бабурова были убиты 19 января 2009 года в центре Москвы на улице Пречистенка после пресс-конференции адвоката. Присяжные признали, что Тихонов и его гражданская жена Хасис пошли на преступление «в связи с активным участием Маркелова в антифашистском движении».

Присяжные также сочли, что Бабурову обвиняемые ликвидировали, поскольку она была свидетелем преступления. Националистов также признали виновными в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а Тихонова еще и в подделке документов.

Никита Тихонов был приговорён Мосгорсудом к пожизненному лишению свободы, его сожительница – к 18 годам колонии строго режима. Оба свою вину так и не признали.

