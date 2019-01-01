Общество
Адреса расположения всех камер можно посмотреть на сайте gucodd.ru/index.php/spisok-dorojnykh-kamer.
Еще в 14 местах столицы появились камеры фотофиксации
17 июля23:12
На дорогах столицы установлено еще 14 камер фотовидеофиксации, сообщает Агентство «Москва». Уточняется, что выбор локации выбран повышенной аварийностью.
Камеры фиксируют проезд на красный, выезд за стоп-линию и поворот не из того ряда.
Адреса расположения всех камер можно посмотреть на сайте gucodd.ru/index.php/spisok-dorojnykh-kamer.
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ФОТО: Камеры видеофиксации, видео, ГИБДД
ТЕГИ:Камеры
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