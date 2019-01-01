Еще в 14 местах столицы появились камеры фотофиксации

На дорогах столицы установлено еще 14 камер фотовидеофиксации, сообщает Агентство «Москва». Уточняется, что выбор локации выбран повышенной аварийностью.

Камеры фиксируют проезд на красный, выезд за стоп-линию и поворот не из того ряда.

Адреса расположения всех камер можно посмотреть на сайте gucodd.ru/index.php/spisok-dorojnykh-kamer.

