Общество

Еще в 14 местах столицы появились камеры фотофиксации

17 июля23:12

На дорогах столицы установлено еще 14 камер фотовидеофиксации, сообщает Агентство «Москва». Уточняется, что выбор локации выбран повышенной аварийностью.

Камеры фиксируют проезд на красный, выезд за стоп-линию и поворот не из того ряда.

Адреса расположения всех камер можно посмотреть на сайте gucodd.ru/index.php/spisok-dorojnykh-kamer.

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ФОТО: Камеры видеофиксации, видео, ГИБДД
ТЕГИ:Камеры