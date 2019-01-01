Еще три ЗАГСа в Москве смогут регистрировать браки с иностранцами

Узаконить свои отношения с гражданами других государств теперь возможно еще в трех ЗАГСах столицы. Подать заявления за создание интернациональной семьи можно в Мещанский, Медведковый и Гагаринский отделы. Ранее такая возможность была во Дворце бракосочетания № 4 и в Шипиловском отделе ЗАГС.

В прошлом году, по словам начальника управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой, доля браков между иностранцами и москвичами составила 10% от общего числа зарегистрированных браков в городе.

Для подачи заявления для регистрации брака иностранцам необходимо предоставить паспорт, справку о семейном положении, которая выдается компетентным органом иностранного государства, документ о прекращении предыдущего брака, если таковой имеется.

Москва готовится к свадебному буму, так как накануне Дня семьи, любви и верности (отмечается 8 июля) зарегистрировать свои отношения планируют более 1300 пар. Торжественные церемонии пройдут 5 и 6 июля.

