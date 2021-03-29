Приставы сняли ошибочно наложенные ограничения на машину
Таким образом, "Кривая линия" "освободила" автомобиль от несправедливого гнёта.
На протяжении четырех лет Алексей Беляков не мог снять свой автомобиль с учета «благодаря» действиям приставов. Об этом он рассказал в обращении на «Кривую линию НСН». Ситуация, к сожалению, оказалась до боли знакомой.
Постановление о запрете на совершение регистрационных действий с автомобилем было вынесено, как водится, без особого разбирательства. Как нам рассказал Алексей, «люди, по которым был суд и вынесены штрафы, не имели никакого отношения к моей машине». Дозвониться хоть до кого-то в ФССП Казани он так и не смог. На все письменные обращения через официальный сайт приходили стандартные ответы: признаем свою ошибку, исправимся. И так на протяжении нескольких лет.
На запрос «Кривой линии» сотрудники ФССП отреагировали моментально и пообещали в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Что и было сделано. Но, как говорится, «осадочек остался», как и множество риторических вопросов. И в первую очередь, они касаются отношения службы к гражданам в целом.
Алексей Беляков поблагодарил «Кривую линию» за оперативное решение вопроса и выразил надежду, что больше не попадет в подобную ситуацию. Со своей стороны НСН также надеется, что ФССП примет ряд кардинальных решений, направленных на недопущение подобных ошибок.
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