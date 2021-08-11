Еще две торговые сети поддержали программу «Миллион призов» для участников онлайн-голосования в Москве

«Дикси» и «Спортмастер» стали ещё двумя компаниями, которые включились в акцию «Миллион призов», рассчитанную на участников дистанционного электронного голосования в Москве.

Как отметил глава управления по работе с органами власти «Дикси» Никита Черноусенко, программа изначально была достаточно амбициозной. До того не существовало аналогичного по масштабу охвата компаний-участников проекта.

«Дикси» уже принимала активное участие в поощрительной программе «Миллион призов» в прошлом году. Компания также выступает партнером аналогичного действующего проекта по поощрению вакцинации москвичей старше 60 лет.

Представитель «Спортмастера», со своей стороны, отметил, что, помимо прочего, для компании участие в программе, означает возможность привлечения новых клиентов.

Программ стимулирования гражданской активности «Миллион призов - #ВыбираемВместе» инициировала Московская торгово-промышленная палата. Поощрительные призы и бонусы достанутся горожанам, которые примут участие в сентябрьских выборах в онлайн формате.

