Еще две торговые сети поддержали программу «Миллион призов» для участников онлайн-голосования в Москве
«Дикси» и «Спортмастер» стали ещё двумя компаниями, которые включились в акцию «Миллион призов», рассчитанную на участников дистанционного электронного голосования в Москве.
Как отметил глава управления по работе с органами власти «Дикси» Никита Черноусенко, программа изначально была достаточно амбициозной. До того не существовало аналогичного по масштабу охвата компаний-участников проекта.
«Дикси» уже принимала активное участие в поощрительной программе «Миллион призов» в прошлом году. Компания также выступает партнером аналогичного действующего проекта по поощрению вакцинации москвичей старше 60 лет.
Представитель «Спортмастера», со своей стороны, отметил, что, помимо прочего, для компании участие в программе, означает возможность привлечения новых клиентов.
Программ стимулирования гражданской активности «Миллион призов - #ВыбираемВместе» инициировала Московская торгово-промышленная палата. Поощрительные призы и бонусы достанутся горожанам, которые примут участие в сентябрьских выборах в онлайн формате.
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