Еще более 20 московских врачей будут оказывать помощь на территории ЛНР и ДНР

Очередная мультидисциплинарная бригада московских врачей отправилась на помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Более 20 врачей-хирургов разных специализаций, травматологов-ортопедов, анестезиологов-реаниматологов, врачей-психиатров, медицинских психологов и других специалистов в ближайшие две недели будут оказывать консультационную, методическую и практическую помощь коллегам-медикам с новых территорий», - отмечается в сообщении.

Столичные врачи оказывают экстренную и плановую помощь гражданам в больницах Луганска и Донецка, проводят хирургические операции по самым разным профилям, принимают участие в консилиумах, консультируют коллег. Всего специалисты из Москвы провели в ДНР и ЛНР более 4 тысяч операций. Также московские медики помогают коллегам внедрять и применять в лечении новые методики.

В свою очередь врачи Луганской республиканской детской клинической больницы проходят стажировку в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы. Обучение проводят по нескольким направлениям, в том числе детским хирургии, нейрохирургии, травматологии, анестезиологии и реанимации, лучевой диагностике, урологии.

На регулярной основе в ЛНР и ДНР работают специалисты около 30 медицинских организаций московской системы здравоохранения.

