Еще более 20 московских врачей будут оказывать помощь на территории ЛНР и ДНР
Очередная мультидисциплинарная бригада московских врачей отправилась на помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«Более 20 врачей-хирургов разных специализаций, травматологов-ортопедов, анестезиологов-реаниматологов, врачей-психиатров, медицинских психологов и других специалистов в ближайшие две недели будут оказывать консультационную, методическую и практическую помощь коллегам-медикам с новых территорий», - отмечается в сообщении.
Столичные врачи оказывают экстренную и плановую помощь гражданам в больницах Луганска и Донецка, проводят хирургические операции по самым разным профилям, принимают участие в консилиумах, консультируют коллег. Всего специалисты из Москвы провели в ДНР и ЛНР более 4 тысяч операций. Также московские медики помогают коллегам внедрять и применять в лечении новые методики.
В свою очередь врачи Луганской республиканской детской клинической больницы проходят стажировку в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы. Обучение проводят по нескольким направлениям, в том числе детским хирургии, нейрохирургии, травматологии, анестезиологии и реанимации, лучевой диагностике, урологии.
На регулярной основе в ЛНР и ДНР работают специалисты около 30 медицинских организаций московской системы здравоохранения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 561 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 690 / сут.
- В ДНР 16 человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса
- Пушилин заявил об отправке большого числа военных ВСУ в направлении Сватова и Кременной
- СМИ предупредили о возможных трудностях с экспортом российской пшеницы на мировой рынок
- Глава Минобороны Италии: Рим пока не будет поставлять оружие Украине
- Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов России
- В ЛНР заявили о стягивании дополнительных сил ВСУ в район Артемовска
- Блинкен заявил, что США не помогали Украине наносить удары по России
- СМИ: Запад ожидает переговоров России и Украины
- Володин: Хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует
- В Минобороны РФ показали работу военного бронепоезда в ходе спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru