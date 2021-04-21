Еще 45 тысяч бюджетных мест появятся в вузах, 70% отдадут регионам

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал, что в следующие два года в России откроется еще 45 тысяч мест для студентов-бюджетников, при этом из абитуриентов этого года 60 процентов смогут поступить «на бюджет».

«Уважаемые коллеги, через месяц ученики 11 классов будут сдавать экзамены. По их результатам большинство, порядка 60 процентов смогут поступить на бюджетные места в вузах. Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, можно ответственно сказать, нет ни в одной стране мира. В предстоящие два года дополнительно откроем еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70 процентов из них отдадим именно в регионы Российской Федерации, где нужны выпускники», - рассказал глава государства.

