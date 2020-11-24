«ЕР» и депутатское объединение «Моя Москва» обсудили предложения москвичей по бюджету столицы

Депутаты фракции «Единая Россия» совместно с объединением «Моя москва» обсудили предложение москвичей о приоритетах бюджета столицы, сообщается на сайте московского отделения партии.

Отмечается, что расходы социального будут увеличены и составляют 56% от бюджета, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию.

С августа по ноябрь «Единая Россия» собрала более 12 тысяч опросных листов, идеи из которых суммировал в единый пакет предложений и представили на заседании фракции, сообщил Секретарь Московского городского регионального отделения ЕР Андрей Метельский.

Он добавил, что наиболее частым пожеланием является расширение механизмов адресной помощи нуждающимся, модернизация медицины и противодействие пандемии коронавируса.

Метельский отметил, что избиратели ставят перед партией задачу по охране здоровья детей. По его словам, в 2020 году департамент культуры Москвы предоставил 33 тысячи путевок для детей из малообеспеченных семей, однако часть путевок пришлось перенести на 2021 год из-за распространения COVID-19.

Среди остальных важных тем депутаты выделили проблему обманутых дольщиков. Руководитель депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева заверила, что правительство столицы организует мероприятия по решению этой проблемы. Всего было недостроено 137 домов, из-за которых пострадали по меньшей мере 30 тысяч человек.

Проект бюджета на 2021-2023 годы принят Мосгордумой в первом чтении. Руководитель фракции ЕР в Госдуме Степан Орлов призвал депутатов учесть пожелания граждан при формировании нового документа.



