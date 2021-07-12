Эпидемиолог спрогнозировала новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ожидается в сентябре-октябре текущего года. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на заведующую эпидемиологическим отделением Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Юлию Соттаеву.
Эпидемиолог уточнила, что «колоссальный подъем» заболеваемости уже произошел в июне. По мнению Соттаевой, на него повлияло возвращение людей на работу после локдауна на предприятия, где большая скученность населения и заболевшие быстро заражают коллег.
Кроме того, эксперт заявила и о другой причине роста заболеваемости: в период отпусков многие желающие отправиться на курорты делают ПЦР-тесты, что помогает выявить бессимптомных носителей коронавируса.
Эпидемиолог также рассказала, что мнение о вакцинации, нежелательной в период пандемии, ошибочно. По словам Соттаевой, позволяющая подготовиться к следующей волне COVID-19 экстренная иммунизация остается актуальной, отмечает Газета.ру.
За минувшие сутки в России подтвердили 25 140 новых случаев коронавируса, сообщает РЕН ТВ. Общее число заражений с начала пандемии достигло 5 808 473, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru