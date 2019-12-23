Елена Летучая обвинила федеральный телеканал в травле

Экс-ведущая проекта «Ревизорро» Елена Летучая вместе с супругом Юрием Анашенковым подготовили несколько исковых заявлений в отношении телеканала НТВ. Они собираются подать в суд на телекомпанию в связи с «безосновательной травлей», передает телеканал «360».

Поводом послужило шоу «Звёзды сошлись», в котором, по мнению Летучей, сотрудники телеканала попытались создать негативное мнение о ее семье, опираясь на «сплетни и домыслы».

«Поскольку ситуация касается не только нас, но и всей нашей большой семьи и детей, мы решили бороться за честное имя и репутацию законным способом», - говорится в заявлении супругов в «Инстаграме».

На опубликованном видео Юрий Анашенков говорит, что они попытаются отсудить у НТВ 50 миллионов рублей.

