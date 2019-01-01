Электронный паспорт в России будет разработан в течение лета

Концепцию дизайна электронного паспорта гражданина России планируется выработать в течение лета 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, в настоящее время рассматривается пластиковая карточка с чипом или без чипа. Во втором случае речь идёт о специальном мобильном приложении, пишут «Ведомости». По словам вице-премьера, вариант документа с чипом будет стоить дороже: на распространение карт с чипом придется потратить порядка 144 миллиардов рублей, сообщает life.ru. При этом чип может быть необходим в целях избежания угроз безопасности.

Акимов добавил, что цель проекта — выйти на «модель, при которой общение с государством будет в облаке».

Ранее председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН прокомментировал планы по введению в России электронных водительских удостоверений.



