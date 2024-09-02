Электронные студенческие билеты и зачетки появились на «Госуслугах»

Учащимся 78 российских вузов с 1 сентября стали доступны электронные студенческие билеты и зачетки на сервисе «Госуслуг», отметили в Минцифры.

«Предъявить студенческий можно, показав QR-код на экране смартфона. Более 640 тысяч студентов из 76 вузов могут воспользоваться новым сервисом уже сейчас», - сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что еще более 90 учебных заведений намерены подключить подобную функцию до конца 2024 года.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ-2024 заявил, что российским студентам будут выдавать диплом в электронном виде. Уточняется, что студенты смогут выбирать, в каком виде получить документ, оба будут иметь равнозначный статус, напоминает «Радиоточка НСН».

