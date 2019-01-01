Электронные сигареты приравняют к обычным
Кабмин поддержал предложение распространить действие «антитабачного» закона на электронные сигареты, сообщает «Интерфакс».
Также предполагается усиление административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за неисполнение закона.
В Министерстве здравоохранения настаивают на приравнивании электронных сигарет к обычным, поскольку считают, что они стимулируют возникновение никотиновой зависимости.
Электронная сигарета — электронное устройство, создающее высокодисперсный пар (аэрозоль), предназначенный для ингаляции (вдыхания).
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