Общество

Электронные сигареты приравняют к обычным

22 июля22:53

Кабмин поддержал предложение распространить действие «антитабачного» закона на электронные сигареты, сообщает «Интерфакс».

Также предполагается усиление административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за неисполнение закона.

В Министерстве здравоохранения настаивают на приравнивании электронных сигарет к обычным, поскольку считают, что они стимулируют возникновение никотиновой зависимости.

Электронная сигарета — электронное устройство, создающее высокодисперсный пар (аэрозоль), предназначенный для ингаляции (вдыхания).

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:Электронные Сигареты