Электронные паспорта в России могут начать выдавать с 2022 года.

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года, передает RT.

Модель будущего документа уже согласована с силовыми ведомствами, подчеркнул Акимов.

Паспорт гражданина Российской Федерации - основной документ, удостоверяющий личность гражданина России на территории страны. Этот документ обязаны иметь все граждане, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации.

