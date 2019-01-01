Общество
Паспорт гражданина Российской Федерации - основной документ, удостоверяющий личность гражданина России на территории страны. Этот документ обязаны иметь все граждане, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации.
Электронные паспорта в России могут начать выдавать с 2022 года.
10 июля00:55
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года, передает RT.
Модель будущего документа уже согласована с силовыми ведомствами, подчеркнул Акимов.
Паспорт гражданина Российской Федерации - основной документ, удостоверяющий личность гражданина России на территории страны. Этот документ обязаны иметь все граждане, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации.
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