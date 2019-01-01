Электронные обсуждения станут доступны москвичам в дополнение к слушаниям

Депутаты Московской городской думы проголосовали за закон о введении общественных обсуждений по проектам градостроительной документации в дополнение к публичным слушаниям. Причем высказать своё мнение жители смогут дистанционно, после чего проконтролировать, насколько учли их позицию, отметил председатель комиссии столичного парламента по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Сергей Зверев.

Граждане, в частности, смогут получить выписку из информационной системы, где будет обозначено, как они проголосовали. Голосовать можно как со своего компьютера, так и, придя на обсуждение в многофункциональный центр.

Как отметил Зверев, тем самым, столица приводит свое законодательство в соответствии с федеральным. Общероссийский закон предусматривает проведение общественных обсуждений в электронном виде. Это дает жителям больше возможностей влиять на важные городские процессы.

