МегаФон усилит безопасность навигации по Каме

Плавучие буи, оснащённые цифровыми носителями МегаФона, помогут обеспечить безопасность пассажирского и грузового судоходства в Камском бассейне. Они будут передавать по сети оператора информацию об аварийных или чрезвычайных ситуациях, корректном включении и отключении светового сигнала надводных навигационных знаков.

ФБУ «Администрация «Камводпуть» работает на территории Пермского края, республик Удмуртия, Башкортостан и Татарстан. Как рассказал производитель капитальных, выправительных и путевых работ Верхне-Камского района водных путей и судоходства Максим Воронцов, 50 навигационных знаков с цифровой начинкой обеспечивают контроль и безопасность на территории свыше 1900 км водных путей в Пермском крае.

Система удаленного мониторинга позволит специалистам оперативно получать данные о ситуации на участках повышенного внимания и в труднодоступных местах, сообщили в пресс-службе МегаФона.

«Мы впервые участвуем в проекте по обеспечению безопасности на водных артериях Камы и ее притоков. Уверены, что широкое покрытие сети позволит партнерам контролировать обстановку в период навигации и получать достоверную информацию для принятия оперативных действий», – отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

«При выборе партнера нам была важна широкая зона покрытия, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположены буи. МегаФон обеспечивает связь на этой территории, поэтому сеть оператора также используют и наши сотрудники, работающие в бригадах по обслуживанию судоходной обстановки», – сказал Воронцов.

Река Кама и её притоки являются частью Единой глубоководной системы европейской части России. Она связывает крупные порты Прикамья с Транссибирской магистралью. Только за навигацию 2022 года в Камском бассейне было перевезено свыше 12 млн тонн груза и более 120 тысяч человек

«При выборе партнера нам была важна широкая зона покрытия, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположены буи. МегаФон обеспечивает связь на этой территории, поэтому сеть оператора также используют и наши сотрудники, работающие в бригадах по обслуживанию судоходной обстановки», – сказал Воронцов.

Река Кама и её притоки являются частью Единой глубоководной системы европейской части России. Она связывает крупные порты Прикамья с Транссибирской магистралью. Только за навигацию 2022 года в Камском бассейне было перевезено свыше 12 000 тысяч тонн груза и более 120 тысяч человек.

