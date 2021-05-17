Электрички стоят в пробках на подъезде к Москве, а в Энгельсе не ремонтируют крыши домов

«Кривая линия» выясняет причины пробок на железной дороге и спасает квартиры жителей Энгельса от потопа 

1

Коллапс на железной дороге

«Кривая линия» выясняет причины пробок на железной дороге в столичном регионе. Пытаясь разгрузить Курский вокзал, РЖД изменило расписание Горьковского направления пригородных поездов. Однако теперь доехать от Железнодорожного до Москвы-Курской без приключений невозможно: электрички идут с опозданием минут на 15-20. А 14 мая 2021 года на подъезде к Москве пассажиры пригородного поезда Фрязево-Москва попали в пробку… из электричек. Как рассказала в своем обращении Вероника Федорова, более 40 минут поезд пытался подъехать к платформе и, как только ему это удалось, машинист посоветовал всем выйти, поскольку ехать до следующей платформы «Серп и Молот» пришлось бы очень долго. Выход предлагается только один – пользоваться экспрессами. За почти 200 рублей в один конец пассажиры выигрывают 10 минут. Которые «съедаются», как только люди попадают на Курский вокзал: экспресс приходит на дальнюю платформу, и, чтобы попасть в метро, надо потратить минут 10 -15!  «Кривая линия» обратилась за разъяснением причин коллапса в АО «Центральная пригородная пассажирская компания» и ОАО «РЖД».

2

Застройщик не выполняет решение суда

Спасти жильцов одного из домов в Энгельсе от потопа пытается «Кривая линия НСН». Накануне майских праздников они пожаловались на перманентно протекающую крышу. Жилищная инспекция безмолвствует на протяжении нескольких лет, а управляющая компания, как и городская администрация ничего сделать не может. Из ответа, полученного от администрации Энгельсского муниципального района, следует, что дом был введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. А так как 5-летний гарантийный срок на строительные работы не истек, то устранением протечек должна заниматься не управляющая компания, а застройщик. Вместе с тем, как рассказали НСН жильцы дома, в их распоряжении есть даже решение суда. Согласно ему, застройщик должен устранить недостатки до 1 июня. Однако работы ещё не начинались. И для энгельсской администрации это явно не тайна. «Кривая линия» следит за развитием ситуации.

3

«Кривая линия» помогла жителю Подмосковья

Житель Люберец смог зарегистрировать право собственности на гараж только после вмешательства «Кривой линии НСН». С августа прошлого года Павел Гордиенко безрезультатно пытался зарегистрировать подвальное помещение в своем гараже. При участии кадастрового инженера он неоднократно подавал документы в Росреестр. Но каждый раз получал отказы под надуманными предлогами. После запроса НСН в Управление Росреестра по Московской области дело сдвинулось с мертвой точки. Мужчина рассказал, что буквально через несколько дней после обращения в «Кривую линию» ему позвонили сотрудники Росреестра и записали на прием в Люберецкий МФЦ. А накануне в редакцию НСН пришло письмо от нашего слушателя. «Все хорошо. Собственность получил. Большое спасибо за содействие», написал Павел Гордиенко.

Проект «Кривая линия» открыт для ваших заявок круглосуточно. Направить жалобу можно в разделе «Кривая линия» на сайте «NSN.FM».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: ИА "НСН"
ТЕГИ:РосреестрРЖДЖКХКривая линия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры