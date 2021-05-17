Электрички стоят в пробках на подъезде к Москве, а в Энгельсе не ремонтируют крыши домов
«Кривая линия» выясняет причины пробок на железной дороге и спасает квартиры жителей Энгельса от потопа
Коллапс на железной дороге
«Кривая линия» выясняет причины пробок на железной дороге в столичном регионе. Пытаясь разгрузить Курский вокзал, РЖД изменило расписание Горьковского направления пригородных поездов. Однако теперь доехать от Железнодорожного до Москвы-Курской без приключений невозможно: электрички идут с опозданием минут на 15-20. А 14 мая 2021 года на подъезде к Москве пассажиры пригородного поезда Фрязево-Москва попали в пробку… из электричек. Как рассказала в своем обращении Вероника Федорова, более 40 минут поезд пытался подъехать к платформе и, как только ему это удалось, машинист посоветовал всем выйти, поскольку ехать до следующей платформы «Серп и Молот» пришлось бы очень долго. Выход предлагается только один – пользоваться экспрессами. За почти 200 рублей в один конец пассажиры выигрывают 10 минут. Которые «съедаются», как только люди попадают на Курский вокзал: экспресс приходит на дальнюю платформу, и, чтобы попасть в метро, надо потратить минут 10 -15! «Кривая линия» обратилась за разъяснением причин коллапса в АО «Центральная пригородная пассажирская компания» и ОАО «РЖД».
Застройщик не выполняет решение суда
Спасти жильцов одного из домов в Энгельсе от потопа пытается «Кривая линия НСН». Накануне майских праздников они пожаловались на перманентно протекающую крышу. Жилищная инспекция безмолвствует на протяжении нескольких лет, а управляющая компания, как и городская администрация ничего сделать не может. Из ответа, полученного от администрации Энгельсского муниципального района, следует, что дом был введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. А так как 5-летний гарантийный срок на строительные работы не истек, то устранением протечек должна заниматься не управляющая компания, а застройщик. Вместе с тем, как рассказали НСН жильцы дома, в их распоряжении есть даже решение суда. Согласно ему, застройщик должен устранить недостатки до 1 июня. Однако работы ещё не начинались. И для энгельсской администрации это явно не тайна. «Кривая линия» следит за развитием ситуации.
«Кривая линия» помогла жителю Подмосковья
Житель Люберец смог зарегистрировать право собственности на гараж только после вмешательства «Кривой линии НСН». С августа прошлого года Павел Гордиенко безрезультатно пытался зарегистрировать подвальное помещение в своем гараже. При участии кадастрового инженера он неоднократно подавал документы в Росреестр. Но каждый раз получал отказы под надуманными предлогами. После запроса НСН в Управление Росреестра по Московской области дело сдвинулось с мертвой точки. Мужчина рассказал, что буквально через несколько дней после обращения в «Кривую линию» ему позвонили сотрудники Росреестра и записали на прием в Люберецкий МФЦ. А накануне в редакцию НСН пришло письмо от нашего слушателя. «Все хорошо. Собственность получил. Большое спасибо за содействие», написал Павел Гордиенко.
Проект «Кривая линия» открыт для ваших заявок круглосуточно. Направить жалобу можно в разделе «Кривая линия» на сайте «NSN.FM».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 554 / сут.
Умерли
116 тыс.+391 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 573 / сут.
- Диетолог дала советы для стройной фигуры
- Россиян предупредили о росте цен на сахар
- Вильфанд предупредил о жаркой погоде в регионах
- В правительстве предложено расширить использование маткапитала
- Пушков указал на ошибку Зеленского
- Блинкен и Лавров обсудят «Северный поток - 2»
- Эксперты сообщили, чем можно заменить доллар
- Министр юстиции Чехии отреагировала на слова президента страны о новой версии взрывов во Врбетице
- Перечислены правила употребления консервов
- Россия названа «мировым танковым королем»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru