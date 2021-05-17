Электрички стоят в пробках на подъезде к Москве, а в Энгельсе не ремонтируют крыши домов

3

Житель Люберец смог зарегистрировать право собственности на гараж только после вмешательства «Кривой линии НСН». С августа прошлого года Павел Гордиенко безрезультатно пытался зарегистрировать подвальное помещение в своем гараже. При участии кадастрового инженера он неоднократно подавал документы в Росреестр. Но каждый раз получал отказы под надуманными предлогами. После запроса НСН в Управление Росреестра по Московской области дело сдвинулось с мертвой точки. Мужчина рассказал, что буквально через несколько дней после обращения в «Кривую линию» ему позвонили сотрудники Росреестра и записали на прием в Люберецкий МФЦ. А накануне в редакцию НСН пришло письмо от нашего слушателя. «Все хорошо. Собственность получил. Большое спасибо за содействие», написал Павел Гордиенко.

Проект «Кривая линия» открыт для ваших заявок круглосуточно. Направить жалобу можно в разделе «Кривая линия» на сайте «NSN.FM».



