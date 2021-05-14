Электрички не могут подъехать к Курскому вокзалу

Пытаясь разгрузить Курский вокзал РЖД «перепахало» все расписание горьковского направления пригородных поездов.

Доехать от Железнодорожного до Москвы-Курской без приключений невозможно: электрички на Москву идут с опозданием минут на 15-20, причем всегда неожиданно, никто не знает, на каком из поставленных в расписание поездов случится сбой и как надолго.

Но «лучшее» случилось 14 мая 2021 г. Как рассказала в своем обращении на «Кривую линию НСН» Вероника Федорова, на подъезде к Москве пассажиры пригородного поезда Фрязево-Москва попали в пробку… из электричек. Более 40 минут поезд пытался подъехать к платформе и, как только ему это удалось, машинист посоветовал всем выйти, поскольку ехать до следующей платформы «Серп и Молот» пришлось бы очень долго.

Выход предлагается только один – пользоваться экспрессами от «Железнодорожной» до Москвы, но стоимость билета составляет около 200 рублей в один конец. За такие деньги пассажиры выигрывают 10 минут (обычная электричка идет 35-40 минут, экспресс 25-30). Но эти 10 минут «съедаются», как только люди попадают на Курский вокзал. Дело в том, что экспресс приходит на дальнюю платформу, и пока «крутишься» по самому вокзалу, чтобы попасть в метро, проходит минут 10 -15!

«Кривая линия» обратилась за разъяснением причин происходящего коллапса в АО «Центральная пригородная пассажирская компания» и ОАО «РЖД».